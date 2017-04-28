Курсанты военного училища произвели боевые стрельбы из артиллерийских установок

2017-04-28 14:36 | www.apa.az | 2

Согласно плану боевой подготовки на текущий год в учебном центре артиллерии для курсантов, обучающихся на 4-ом курсе Азербайджанского Высшего военного училища имени Гейдара Алиева, были проведены практические занятия с боевыми стрельбами по предмету «Стрельба и управление огнем артиллерии».



Как сообщает АПА со ссылкой на сайтМинобороны, основной целью занятий являлась проверка практического применения на полигонах и в условиях, приближенных к боевым, знаний и навыков, полученных во время занятий по специальной подготовке, проведенных в период обучения.



Произведя стрельбы из 122-миллиметровых гаубиц Д-30, курсанты выполнили нормативные упражнения по уничтожению движущихся и неподвижных целей на разных расстояниях.



В ходе учений, в условиях, максимально приближенных к боевым, были высоко оценены боевые и морально-психологические качества личного состава.