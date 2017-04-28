Azer Turk Bank предлагает клиентам новую более дешевую платежную карту

2017-04-28 14:35 | www.oxu.az | 2

Azer Turk Bank представил очередное новшество в рамках проекта по зарплатным картам. Банк готов предоставить клиентам дебетовую платежную карту MasterCard и это еще не все.

Стоимость этой карты будет более выгодна, в сравнении с ранее используемыми Maestro картами. Банк предлагает клиентам-пользователям карт Maestro новые карты на тех же условиях, но уже по более низким ценам.

Новая карта MasterCard Debet отличается от карты MC Maestro тем, что является полноценным платежным средством, которое можно использовать в любой стране, в которой функционирует платежная система, для безграничного проведения наличных и безналичных операций.

Напомним что, при снятии средств с зарплатных карт Azer Turk Bank в банкомате любого банка по всей стране комиссия не удерживается.