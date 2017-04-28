Содокладчик мониторингового комитета ПАСЕ изучит тему уничтожения культурного наследия Азербайджана

2017-04-28 14:11 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Содокладчик мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи ЕС Стефан Шеннак изучит материалы об уничтожении культурного наследия Азербайджана, об этом Шеннак сказал во время выступления в рамках весенней сессии ПАСЕ.

По его словам, азербайджанская сторона представили ему большое количество документации по этой теме. Шеннак выразил желание изучить все материалы, если комиссия ПАСЕ не будет против.

С 24 по 28 Апреля в Страсбурге проходит весенняя сессия ПАСЕ.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

Twitter:@Anahanum

Новость обновляется