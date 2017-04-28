В UNEC состоялось мероприятие, посвященное 94-й годовщине со дня рождения академика Зарифы Алиевой (ФОТО)

2017-04-28 14:12 | www.trend.az | 2

В UNEC состоялось мероприятие, посвященное 94-ой годовщине со дня рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

В мероприятии, состоявшемся при организационной поддержке территориальной первичной партийной организации Женсовета YAP UNEC, наряду с профессорско-преподавательским составом и студентами университета, приняли участие заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагат Гахраманова, депутат Сона Алиева, заслуженный деятель науки, известный модельер Фахрия Халафова, председатель Женсовета YAP Сабаильского района Тарана Керимова и профессор Института востоковедения НАНА Рена Мирзазаде.

Проректор по работе со студентами, доцент Саадат Гандилова отметила, что в университете всегда с уважением почитается светлая память известного офтальмолога Зарифы Алиевой, проводятся юбилейные вечера, научно-практические конференции, что играет важную роль в воспитании молодого поколения в духе патриотизма.

С.Гахраманова подчеркнула, что все человеческие качества Зарифы ханум Алиевой создали настоящий идеальный образ азербайджанской женщины, светлая память которой как известный врач, ученый-новатор, в то же время заботливая мать, верная спутница жизни вечно будет жить в сердцах

Депутат Сона Алиева отметила, что Зарифа Алиева, являющаяся большой личностью азербайджанской науки XX века, как с честью выполнившая обязанности матери, подарила стране такого лидера как Ильхам Алиев, который является гарантом завоеванных успехов в покорении вершин прогресса независимого Азербайджана.

Известный модельер Фахрия Халафова поделилась воспоминаниями о выдающемся офтальмологе. Как человек, лично знающий Зарифу Алиеву и семью, отметила, что может сказать только положительное мнение. Зарифа ханум как заботливая мать, самоотверженная и верная спутница жизни может быть примером для женщин. Выразив удовлетворение по поводу пребывания в UNEC, Ф.Халафова отметила, что это не первая ее встреча со студентами Экономического университета. Она постоянно участвует в реализуемых в UNEC студенческих проектах, выставках и конкурсах.

Рена Мирзазаде отметила о большом вкладе, внесенном Зарифой Алиевой в мировую офтальмологию, пройденном ею почетном пути, которая является нравственной и совершенной школой для каждого азербайджанского гражданина сегодня и в будущем, больших заслугах Зарифы ханум как первой женщины, академика в сфере офтальмологии в Азербайджане в подготовке медицинских работников, научных кадров. По ее инициативе впервые в стране созданы лаборатории профессиональной патологии зрения.

Председатель Женсовета YAP Сабаильского района, доцент UNEC Тарана Керимова отметила, что Зарифа ханум Алиева была верной спутницей жизни, верным другом и надежным соратником архитектора и создателя независимого азербайджанского государства, посвятившего всю свою жизнь прогрессу родины и народа, гениальной личности, Общенационального лидера Гейдара Алиева. Она подчеркнула, что память академика Зарифы занум Алиевой увековечилась в памяти как прекрасный ученый, заботливая мать, достойный представитель интеллигенции, верная спутница жизни, прекрасная мать.

Участники мероприятия отметили о славной и содержательной жизни академика Зарифы ханум Алиевой, в целом своей яркой деятельностью навсегда запечатленной в памяти, которая уверенно продвигаясь по ответственным и трудным путям, подняла медицинскую науку на самые высокие ступени, прожив славную, образцовую жизнь.

На мероприятии была озвучена элегия Севиль Алиевой «Дорогая мама», посвященная матери Зарифе Алиевой.

Об UNEC:

UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту зарегистрирован и запатентован бренд UNEC.