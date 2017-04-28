Главы МИД Азербайджана, России и Армении договорились продолжить контакты по нагорно-карабахскому урегулированию

2017-04-28 14:26 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Москве по инициативе российской стороны состоялась рабочая встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении Эльмара Мамедъярова, Сергея Лаврова и Эдварда Налбандяна, сообщил Trend дипломатический источник.

На встрече продолжились обсуждения перспектив продвижения переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию и была подчеркнута необходимость выполнения соглашений, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт Петербурге в апреле и июне 2016 года соответственно.

Руководители глав МИД Азербайджана и Армении выразили благодарность России за усилия по содействию мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта. Министры договорились продолжить контакты по всем обсуждавшимся вопросам. По итогам трехсторонних переговоров глав МИД, состоялась их встреча с сопредседателями МГ ОБСЕ , в ходе которой состоялся обмен мнениями о положении дел в нагорно-карабахском урегулировании.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Себа Агаева)