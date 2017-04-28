Бакинский армянин Эрик Хачатуров посетил офис «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном»

2017-04-28 14:48 | www.apa.az | 2

Сегодня в офисе «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» прошла встреча с Эриком Хачатуровым, армянином, родившимся в Баку, но вынужденным покинуть Родину в результате конфликта между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха, с со-координаторами Платформы Мира и представителями гражданского общества Азербайджана.

Как сообщили АПА в пресс-службе Платформы Мира, Эрик Хачатуров присоединился к деятельности платформы по собственной инициативе 6-го января текущего года.

Эрик Хачатуров рассказал о чувствах, которые он испытал, получив приглашение посетить Баку. Но еще большие чувства у него вызвали изменившийся облик города и сердечность, с которой его приняли. Он выразил восхищение новым обликом Баку, которые он приобрел за последние 30 лет. Эрик поделился воспоминаниями о жизни армян и азербайджанцев в Баку, добросердечных и дружественных отношениях, связывающих жителей города до конфликта. Отметил, что на его памяти не было никаких предпосылок для межнациональных конфликтов, сказал, что для простых людей, далеких от политики, возможность посетить родной город – самое необходимое и важное.

Эрик выразил благодарность за организацию его приезда в родные земли членам Платформы Мира, в частности Орхану Набиеву, Сюзан Джагинян, Новелле Джфароглу, Саиде Годжаманлы и Диляре Эфердиевой.