В результате беспорядков в парламенте Македонии пострадали около ста человек

2017-04-28 14:47 | www.oxu.az | 2

Около 100 человек получили травмы различной степени тяжести в ходе беспорядков в здании парламента Македонии в четверг, 27 апреля.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Plusinfo, пострадали 70 рядовых граждан, 22 полицейских и три депутата.

В то же время, по данным издания, общее число получивших травмы гораздо больше, поскольку они могли обращаться за медицинской помощью не в государственные, а в частные клиники.

27 апреля демонстранты прорвали полицейский кордон и вошли в здание парламента Македонии. Причиной волнений стал тот факт, что спикером парламента избрали албанца.