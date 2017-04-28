Железную дорогу БТК введут в строй в конце июня - министр

2017-04-28 14:29 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) будет введена в эксплуатацию в конце июня текущего года.

Об этом сказал министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан в ходе инспекции строительство железной дороге в провинции Карс, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

По словам министра, с помощью БТК грузы из Китая, Казахстана и Туркменистана будут поставляться в Европу по территории Азербайджана, Грузии и Турции.

Министр отметил, что соответствующие ведомства работают над устранением всех помех для своевременного завершения строительства БТК.

Как сказал Арслан, построенный в Карсе железнодорожный вокзал на линии БТК оформлен на основе мотивов сельджукской и османской архитектуры.

«Президент и премьер-министр Турции внимательно наблюдают над процессом строительства БТК. Этот коридор является крайне важным для Турции, так как привлечет значительную часть грузоперевозок на турецкую территорию», - сказал министр.

Ранее Арслан сообщил что, церемония открытия железной дороги БТК состоится в конце июня, при участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Железная дорога БТК строится на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов.

(Автор: Орхан Гулузаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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