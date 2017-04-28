ОЗХО готова направить специалистов в Хан-Шейхун

2017-04-28 14:30 | www.trend.az | 2

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) готова направить своих специалистов в сирийский город Хан-Шейхун, где произошла предполагаемая химатака. Об этом сообщил журналистам гендиректор организации Ахмет Узюмджю, передает ТАСС.

"Группа для поездки готова, у нас есть волонтеры", - отметил он. По словам гендиректора, проблема в настоящее время заключается в том, что "район контролируют различные оппозиционные группировки, и с ними должны быть достигнуты соответствующие договоренности".

Однако Узюмджю выразил уверенность, что, в конечном счете, миссия в Хан-Шейхун будет направлена. Он также заявил, что окончательный доклад организации по химическому инциденту в Хан-Шейхуне будет готов примерно через два месяца. По его словам, предварительный доклад будет представлен членам Исполнительного совета организации приблизительно через 10 дней. "Однако это будет не окончательный доклад, - отметил Узюмджю. - Окончательный доклад будет готов где-то через два месяца".

Узюмджю заявил, что ОЗХО пока не пришла к выводу относительно того, кто несет ответственность за инцидент в Хан-Шейхуне. "Был использован зарин. Это факт, - отметил он. - Но мы не знаем, как это случилось. Это предстоит изучить".

Инцидент в Хан-Шейхуне, расположенном в сирийской провинции Идлиб, где, по некоторым данным, было применено химическое оружие, произошел 4 апреля. По сведениям Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.