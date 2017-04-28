Определен список документов для приобретения социального жилья в Азербайджане

2017-04-28 14:58 | www.oxu.az | 2

ООО «MİDA», действующее при Госагентстве по жилищному строительству при президенте Азербайджана, завершает работы по сдаче в эксплуатацию электронной системы «Льготное жилье» на портале «Электронное правительство».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Госагентства, также уточнен список документов, которые должны предоставить граждане для получения права на приобретение льготного жилья.

Категории граждан, обладающих правом на приобретение льготного жилья, по документам, размещены на сайте ООО «MİDA».

Со списком документов, требуемых для данной категории или любой категории, можно ознакомиться на сайте www.mida.az, в разделах «Güzəştli mənzili kim ala bilər?» (Кто может получить льготное жилье?) и «Tələb olunan sənədlər» (Требуемые документы).

Прием соответствующих документов граждан, претендующих на скидку при приобретении жилья, находящегося в распоряжении ООО «MİDA», начнется после утверждения положения электронной системы «Льготное жилье».

О дате начала приема документов будет дана соответствующая информация.

У.А.

