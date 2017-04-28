Всенародная эстафета БАКУ 2017 с Каспийского моря прибыла в Габалу

2017-04-28 14:40 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Всенародная эстафета БАКУ 2017, стартовавшая с Каспийского моря, вчера прибыла в Габалу. Тур, который пройдет по территории 15 районов Азербайджана, принесет нашему народу праздничное спортивное настроение, подарит чувство солидарности и радости.

По случаю этого знаменательного дня вчера утром было проведено мероприятие в окрестностях озера Нохур. Расположенное в окрестностях гор Большого Кавказа, среди туманных лесов, озеро Нохур со своими синими водами, прекрасно в любое время года. В 1949 году вблизи этого озера было создано водохранилище, снабжающее окрестные села водой. Сегодня это место – известный центр отдыха.

Любительница танцев и рисования Шафига Байрамзаде, победитель международных турниров по таеквондо Хаял Азизов и золотой призер чемпионата мира по боксу Джавид Челябиев приняли участие в водной церемонии, заключавшейся в наполнении сосуда водой из озера. Затем сосуд с водой представили на Фестивале воды, который состоялся вечером. Отметим, что сосуд, начавший свое путешествие в Баку, станет частью Церемонии открытия, которая состоится 12 мая на Бакинском Олимпийском Стадионе.

В полдень, в Габалинском Олимпийском Спортивном Комплексе, был реализован еще один увлекательный проект, в рамках программы "Domestic Grassroots", - "Региональное спортивное мероприятие – Радости Спорта". Среди гостей мероприятия были и Звездные послы 4-ых Игр Исламской Солидарности, популярные лица проекта “Bu Şəhərdə” Рафаэль Искендеров, Джошгун Рагимов и Мушвиг Аббасов. Главной целью мероприятия, подарившего красочные моменты его участникам, являлось привлечение молодежи к спорту и здоровому образу жизни.

Церемонию продолжил Фестиваль Воды, состоявшийся вечером в Парке Гейдара Алиева. Жители региона, которым был предоставлен свободный вход на мероприятие, получили удовольствие от выступления танцевальной группы «Мирвари», этнографической танцевальной группы Зопзопу, Неджмеддина Алиева и захватывающего водного праздника и фейерверка.

Кроме этого, в начале Водной церемонии участникам мероприятия продемонстрировали передачу Президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым сосуда с водой из Каспийского моря жителям Габалы, которая состоялась 5 апреля.

Золотой призер Чемпионата мира по боксу Джавид Челябиев рассказал о водных церемониях, которые придают особый блеск спортивному празднику: "Мы гордимся тем, что принимаем участие в Играх, имеющих историческое значение для Азербайджана. Выражаем свою глубокую благодарность Организационному Комитету за предоставленную нам возможность".

Следующим пунктом Эстафеты с Каспия, проходящей по территории Азербайджана, 29 апреля будет Гусарский район. За 37 дней пути эстафета преодолеет расстояние свыше 3.000 км и охватит 15 районов страны.

С более подробной информацией об Эстафете с Каспия вы можете ознакомиться на веб-сайте https://www.baku2017.com/en/p/journey-from-the-caspian.