Президент Турции станет членом Партии справедливости и развития

2017-04-28 15:03 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган второго мая обретет членство в правящей Партии справедливости и развития (ПСР), основателем которой он является, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщают в пятницу турецкие СМИ,.

Эрдоган является основателем и экс-лидером созданной в 2001 году ПСР: в 2014 году Эрдоган был вынужден покинуть ряды партии в связи с избранием президентом.

Зампредседателя ПСР Мустафа Элиташ ранее заявил, что ПСР предложит президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану стать членом партии.

Ранее сообщалось, что 21 мая в Турции пройдет внеочередной съезд ПСР.

Ожидается, что на съезде пройдут выборы нового главы партии и соответственно сменится кабинет министров.

Предыдущий съезд ПСР, тоже внеочередной, состоялся 22 мая прошлого года, на котором был избран новый глава партии после отставки тогдашнего премьер-министра Ахмета Давутоглу.

На прошлогоднем съезде Бинали Йылдырым стал единственным кандидатом и был избран руководителем партии.

16 апреля состоялся референдум по поправкам в конституцию Турции. Одна из поправок предусматривает, что президент страны может быть членом политической партии.

(Автор: Орхан Гулузаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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