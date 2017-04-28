Содокладчик мониторингового комитета ПАСЕ изучит тему уничтожения культурного наследия Азербайджана (Версия 2)

2017-04-28 15:11 | www.trend.az | 3

(первая версия опубликована в 14:11)

БАКУ /Trend/ - Содокладчик мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи ЕС Стефан Шеннак изучит материалы об уничтожении культурного наследия Азербайджана, об этом Шеннак сказал во время выступления в рамках весенней сессии ПАСЕ.

По его словам, азербайджанская сторона представили ему большое количество документации по этой теме. Шеннак выразил желание изучить все материалы, если комиссия ПАСЕ не будет против.

С 24 по 28 Апреля в Страсбурге проходит весенняя сессия ПАСЕ.

Ущерб, нанесенный Арменией Азербайджану за годы оккупации азербайджанских земель, оценивается в 819,15 миллиардов долларов США.

Как следует из сведений, рабочей группы по оценке ущерба, нанесенного Азербайджану армянской агрессией, 177 миллиардов из этой суммы, приходится на долю, уничтоженных исторических и культурных памятников.

Рабочая группа из 15 человек функционирует при Государственной комиссии по восстановлению и реконструкции оккупированных в результате военных операций и пострадавших в связи с этим территорий Азербайджана.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

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