В CinemaPlus прошел гала-вечер фильма «Nazlı» – ФОТО + ВИДЕО

2017-04-28 15:25 | www.oxu.az | 3

В кинотеатре CinemaPlus в торговом центре Ganjlik Mall прошел гала-вечер романтической комедии «Nazlı». Фильм снят кинокомпанией Zaratustra Film.

Режиссер-постановщик фильма - Рахман Рафигоглу, авторы сценария - Рахман Рафигоглу и Турал Фитат, оператор-постановщик - Али Султанов, композитор – Саид Гани, генеральные продюсеры - Мурад Магеррамли и Али Джавадов.

Главные роли сыграли актер Государственного академического национального драматического театра Ульви Гасанли и молодая актриса Хумар Селимова. В фильме также играют роль народные артисты Мабуд Магеррамов, Ариф Гулиев, Фуад Поладов, Расим Балаев, заслуженные артисты Мехрибан Ханларова, Наида Оруджева и Фарид Алиев, актеры Горгуд Джафарли, Эльдар Багирбеков, Азер Айдемир и другие.

В сюжете фильма говорится об избалованной Назлы, дочери олигарха. Ее отец, пресытившись капризами и вечными приключениями дочери, решает отдать ее замуж первому встречному.

Им оказывается деревенский парень Исмаил, который подрабатывал рабочим на строительстве многоэтажек. Назлы, конечно же, возмущена таким решением, но не может идти против воли отца, так как грозится лишить ее богатого наследства.

Назлы отправляется в деревню к своему жениху, где попадает в руки деспотичной тети Исмаила…Вместо беззаботной городской жизни начинаются тяжелые деревенские будни…Но Назлы все еще надеется на спасение и ждет своего принца на белом коне…

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