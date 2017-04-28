Поддержка публики дает мне силы идти вперед - белорусская гимнастка

2017-04-28 15:16 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Поддержка публики и свое настроение идти и завоевать дает мне силы, сказала Trend в пятницу белорусская гимнастка Алина Харнаско, которая выступает на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку.



Говоря о своем выступлении, гимнастка сказала, что все равно не бывает идеальных выступлений, бывают ошибки и всегда есть над чем работать.



"В целом я хорошо выступила. Мне очень понравилась поддержка публики. Очень огромный зал. Я стабильно прошла два вида. Но мне надо еще много работать", - сказала она.



Харнаско отметила, что её главные соперники - это гимнастки из России, Украины, Болгарии и Израиля.



Гимнастка сказала, что её самая заветная мечта - попасть на Олимпийские игры.

В пятницу стартовал первый день соревнований Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.



Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.



В первый день пройдут квалификационные соревнования по индивидуальным выступлениям гимнасток в упражнениях с обручем и мячом, а также по групповым выступлениям с пятью обручами.



Азербайджан на соревнованиях представят Жаля Пириева и Зохра Агамирова, а также сборная по групповым упражнениям в составе Сияны Василевой, Александры Платоновой, Дианы Доман, Зейнеб Челеп и Айшан Байрамовой.



На соревнованиях участвуют 94 гимнастки из 21 страны. 37 спортсменки выступают в индивидуальной программе, а 57 гимнасток принимают участие в составе 10 групповых команд.



Согласно результатам квалификации, в первые два дня соревнований определятся победители в многоборье и финалистки по отдельным предметам, как среди гимнасток в индивидуальной программе, так и среди групповых команд. А финалы будут проводиться в последний день турнира. В течение трехдневных соревнований зрители получат возможность наблюдать за выступлениями как знаменитых гимнасток Азербайджана, так и многих известных спортсменок из стран ближнего и дальнего зарубежья.



Также на соревнованиях принимают участие - Александра Солдатова (Россия) – двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы; Зеликман Николь (Израиль) - бронзовая медалистка Чемпионата Европы Команды в групповых упражнениях: Россия – чемпионки Олимпийских игр; Испания – серебряные призеры Олимпийских игр; Болгария – бронзовые призеры Олимпийских игр; Беларусь - бронзовые призеры Чемпионата мира.



Соревнования завершатся грандиозным гала-концертом.



(Автор: Ляман Зейналова)