Реализация проекта "Север-Юг" увеличит объемы торговли в регионе - эксперт

2017-04-28 15:24 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Транспортный коридор "Север-Юг" способствует развитию торговли и транзита в регионе, расширит инфраструктуру, а также поможет создать новые рабочие места, об этом Trend в пятницу сказал генеральный директор исследовательского центра InfraNews, эксперт в области транспорта Алексей Безбородов.

По словам эксперта, на данный момент, для реализации проекта не хватает профессиональных кадров, но, это вопрос решаемый.

По мнению эксперта, скорая реализация проекта, положительно отразиться на экономике стран региона, ведь главное - это рост торговых связей.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией. Он будет служить связующим звеном для соединения железных дорог Ирана, Азербайджана и России.

На первом этапе по коридору "Север-Юг" планируется транспортировать шесть миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - 15-20 миллионов тонн грузов

Грузы по маршруту "Север-Юг" протяженностью примерно 5,6 тысяч километров будут перевозиться морским, железнодорожным и автомобильным транспортом всего за 14 дней. Его южная точка - индийский порт Мумбаи, далее - Иран, Азербайджан и Россия. Новый маршрут вдвое сокращает время доставки контейнеров по сравнению с традиционным - через Суэцкий канал в порт Санкт-Петербурга.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

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