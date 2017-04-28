Педро Аграмунт распространил заявление

2017-04-28 15:30 | www.apa.az | 3

Председатель ПАСЕ Педро Аграмунт распространил заявление в связи с недовольством его деятельностью и требованием Ассамблеи в связи с его отставкой.



Как сообщили АПА в пресс-секретариате Педро Аграмунта в парламенте Испании, в заявлении отмечаются странные случаи, которые произошли на этой неделе в ПАСЕ.



«Жалкое зрелище, которое наблюдалось в ассамблее в понедельник и вторник, не делает чести этой ассамблее и ее членам. На повестке апрельской сессии было 2 вопроса. Первый вопрос был в связи с обвинением некоторых членов ассамблеи в коррупции. Другой вопрос, мой визит в Сирию как испанского сенатора. Я дал необходимые объяснения в связи с этим, однако группа парламентариев воспользовалась этими объяснениями в своих целях. В фундаментальные принципы Парламентской Ассамблеи входит уважительное отношение посредством дипломатии к правам человека, демократии и верховенству закона. Мир, сдержанность и конструктивный диалог это наши основные инструменты. Поэтому я призываю вас к консенсусу и совместной работе для достижения наших фундаментальных целей, чтобы предотвратить подобные случаи».

Отметим, П.Аграмунт совместно с делегацией, возглавляемой зампредседателя Госдумы России Владимиром Васильевым, в марте этого года посетил Сирию, провел ряд встреч, в том числе с президентом этой арабской страны Башаром Асадом. Этот визит вызвал недовольство у членов ПАСЕ. Парламентарии подняли вопрос о доверии к П.Аграмунту.

Хотя ожидалось, что П.Аграмунт на сегодняшнем заседании бюро подаст в отставку, он этого не сделал.

Председательствующий на заседании структуры вице-президент ПАСЕ, председатель группы Консерваторов Роджер Гейл заявил, что П.Аграмунт не пришел на заседание структуры и не представил отставку.

«Поэтому мы не будем оказывать доверие П.Аграмунту как председателю ПАСЕ, и он не может представлять Ассамблею», - подчеркнул Р.Гейл.

Отметим, что дальнейшая судьба П.Аграмунта пока неизвестна, так как он не подал в отставку, и в уставе организации нет процедуры импичмента.