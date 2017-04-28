Выступившие в Шуше музыканты попадут в «черный список»

2017-04-28 15:37 | www.oxu.az | 3

Незаконные визиты итальянских и словенских музыкантов на оккупированные азербайджанские территории будут расследованы посольством Азербайджана в этих странах, в соответствующие структуры этих стран отправят запросы.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА заявил глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Комментируя выступление в Нагорном Карабахе итальянского пианиста и дирижера Луки Ферини, словенского кларнетиста Йоже Котара и скрипача Чртомира Шишковича по приглашению сепаратистского режима, Х.Гаджиев отметил, что по результатам проведенного разбирательства имена этих лиц могут быть включены в «черный список».

З.Г.

