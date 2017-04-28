Исламиаду «Баку-2017» будут обслуживать до 250 «лондонских» такси

2017-04-28 15:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - IV Игры исламской солидарности, которые состоятся в Баку с 12 по 22 мая, будут обслуживаться в двухсменном графике 247-ю «лондонскими» такси, говорится в распространенном в пятницу сообщении сектора по связям с общественностью министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Эта информация была озвучена на проведенном сегодня совещании министерства, посвященном подготовке к Играм по сферам транспорта и связи.

На совещании было отмечено, что для нужд Операционного комитета Игр министерство выделило 247 «лондонских» такси, которые будут работать в две смены. Водители такси уже прошли тренинги.

IV Игры исламской солидарности пройдут в столице Азербайджана с 12 по 22 мая.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)