В Баку проходит первое заседание Комитета кредиторов ликвидируемого Bank Standard

2017-04-28 15:33 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку проходит первое заседание Комитета кредиторов ликвидируемого Bank Standard.

Как сообщил в ходе заседания исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов, подобное мероприятие в республике проходит впервые.

По его словам, в ходе заседания будет избран председатель и секретарь Комитета кредиторов, а также обсуждены ряд других вопросов, связанных с вкладчиками банка и деятельностью комитета.

Джавадов напомнил, что общее число вкладчиков Bank Standard достигает порядка 150 тысяч человек. При этом в состав Комитета кредиторов банка вошли 20 физических и юридических лиц, среди которых есть, как крупные, так и мелкие вкладчики.

Глава ADIF отметил, что в случае обращений со стороны вкладчиков число членов комитета может быть расширено.

Он также сообщил, что в целом обязательства ликвидируемых [11] банков составляют 3,2 миллиарда манатов, из которых на Bank Standard приходится 1,2 миллиарда манатов.

В состав комитета вошли девять физических лиц, Национальный фонд поддержки предпринимательства, университет «Хазар», общественное объединение «Центр защиты прав азербайджанской молодежи», а также компании Azercell Telecom, SOCAR Cape, SOCAR Marketing, Standard Insurance, GESCO, лизинговая компания UniLeazing, страховая компания Qala Life и небанковская кредитная организация FINCA Azerbaijan

Лицензия Bank Standard была отозвана первого октября 2016 года, а четвертого октября банк объявили банкротом. С этого периода вкладчики банка получили компенсации на 436,6 миллиона манатов.

Официальный курс на 28 апреля составляет 1,7025 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)