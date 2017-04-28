Стала известна сумма долга «Bank Standard»

2017-04-28 15:44 | www.oxu.az | 4

У «Bank Standard» имеется долг в 1,2 миллиарда маната.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Fins.az, об этом заявил исполнительный директор Фонда страхования вкладов Азад Джавадов.

А.Джавадов заявил, что в Комитет кредиторов банка было избрано 20 крупнейших кредиторов:

«Но у банка почти 150 тыс. кредиторов. Мы не можем всех их пригласить. К нам присоединились их представители. В следующих заседаниях сможет принять участие каждый».

У.А.

