Реджеб Иведик снова в Баку

2017-04-28 15:35 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - 4 мая в Киноцентре "Низами" в Баку начнется демонстрация турецкого фильма "Реджеб Иведик 5", сообщили Trend Life в Киноцентре.

Новые приключения главного героя Реджеба с командой спортсменов, которых он должен развозить по соревнованиям, приводят к неизбежным обстоятельствам. Из-за сложившейся ситуации представлять Турцию на спортивных состязаниях приходится Реджебу и его команде…

Герой фильма, роль которого исполняет Шахан Гекбакар, в очередной раз подарит своим поклонникам огромный заряд смеха, задора и веселья.

Фильм снят на киностудии "Çamaşırhane Produksiyon" режиссером Тоганом Гекбакаром. В ролях также снялись актеры Оркан Варан и Дениз Джейлан.

Билеты на фильм, можно будет приобрести в кассах Киноцентра Низами за три дня до премьеры.

Более подробную информацию о фильмах можно получить на официальной странице Киноцентра в Facebook https://www.facebook.com/NizamiCinema?rf=hl