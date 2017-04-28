МИД Азербайджана прокомментировало переговоры в Москве по нагорно-карабахскому урегулированию

2017-04-28 15:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Руководители МИД Азербайджана, России и Армении доложат о результатах трехсторонних переговоров в Москве главам трех государств, участвующих в этом процессе, сказал в пятницу Trend официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя переговоры министров.

Руководители МИД подробно обсудили субстантивные переговоры, проведенные ранее на уровне президентов в Вене и Санкт-Петербурге, сказал Гаджиев.

В пятницу в Москве по инициативе российской стороны состоялась рабочая встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении Эльмара Мамедъярова, Сергея Лаврова и Эдварда Налбандяна.

На встрече продолжились обсуждения перспектив продвижения переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию и была подчеркнута необходимость выполнения соглашений, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в апреле и июне 2016 года соответственно.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Себа Агаева)