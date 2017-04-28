Чингиз Абдуллаев: Гимнастика - это вид спорта, близкий к искусству (ФОТО)

2017-04-28 15:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На мой взгляд, художественная гимнастика - это вид спорта, который близок к искусству. Об этом сказал Trend в пятницу пришедший поболеть за гимнасток Азербайджана на Кубке мира в Баку, народный писатель страны Чингиз Абдуллаев.

"Я всегда говорил и говорю, что есть виды спорта, где все конкретно - это футбол, хоккей, бокс, где надо забивать голы или отправить соперника в нокаут. А вот художественная гимнастика, фигурное катание, синхронное плавание очень близки к искусству, музыке. Конечно же, тут бывают какие-то субъективные предпочтения, но это объяснимо, потому что раз это искусство, то не всем может что-то нравиться. Это очень интересный вид спорта, где помимо азарта получаешь еще и эстетическое удовольствие", - сказал Абдуллаев.

Он не исключил, что в будущем, возможно, использует в своих книгах что-нибудь, связанное с гимнастикой.

Абдуллаев также очень высоко оценил уровень организации Кубка мира в Баку.

"Когда я в первый раз пришел на встречу с гимнастками и увидел девочек и ребят, то даже немного опешил: все были худенькие, изящные, и я решил, что это маленькие дети, класса первого или второго, а оказалось, что все гимнасты такие, и передо мной подростки 7-9 классов. Было очень интересно и здорово с ними говорить, девочки, кроме всего прочего, были еще и начитанные. Это хорошо, что у нас есть такое поколение детей", - сказал Абдуллаев.

Он положительно оценил поддержку развития гимнастики на государственном уровне.

"Не секрет, что у нас президент Федерации гимнастики Азербайджана – Первый вице-президент Мехрибан Алиева, и это очень здорово, потому что гимнастике уделяется особое внимание. Построен потрясающий комплекс - Национальная арена гимнастики, на котором проводятся столь значительные соревнования, как нынешний Кубок мира. Баку для проведения турниров выбрали и за условия, и за организацию. Подобные события поднимают, в том числе, престиж Азербайджана. У нас были I Европейские Олимпийские игры, будет через несколько дней Исламиада, будет Гран-при Формулы-1. Череда Кубков мира по гимнастике в Азербайджане показывает возросший интерес к этому виду спорта. По тому, как сидят ребята и болеют, я вижу, что действительно им интересно, и они приходят на эти соревнования посмотреть на выступления", - сказал Абдуллаев.

Кубок мира FIG по художественной гимнастике с 28 по 30 апреля пройдет в Национальной гимнастической арене в Баку.

Первый день стартовал с квалификационных соревнований по индивидуальным выступлениям гимнасток в упражнениях с обручем и мячом, а также по групповым упражнениям с пятью обручами.

Азербайджан на соревнованиях представят Жаля Пириева и Зохра Агамирова, а также сборная по групповым упражнениям в составе Сияны Василевой, Александры Платоновой, Дианы Доман, Зейнеб Челеп и Айшан Байрамовой.

(Автор: Максим Цурков)