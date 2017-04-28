В Баку прошел 15-часовой нон-стоп марафон танца (ФОТО)
2017-04-28 15:45 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском дворце спорта состоялось грандиозное по своему размаху и количеству участников танцевальное событие - открытый чемпионат Азербайджана по танцам и черлидингу - 2017, организованный Союзом молодежи Азербайджана (СМА), Ассоциацией танца Азербайджана и Союзом черлидинга Азербайджана, сообщили Trend Life организаторы.
7154 участника за один день выступили в фестивальной и конкурсной программах перед членами жюри. Конкурсная программа была разделена на профессиональные и дебютные выступления.
"В этом году чемпионат Азербайджана выдался очень насыщенным. Помимо зарегистрированных коллективов из столицы и регионов Азербайджана, а также из ближнего зарубежья, прибыли и те, кто прошел регистрацию в последний момент. Количество участников выросло до семи тысяч и перешло эту черту - и это в 11 направлениях, 66 номинациях и 5 возрастных категориях. Просто небывалый размах! Я очень рад, что наша организаторская команда справилась. Очень порадовали своими интересными выступлениями гости из Грузии, Ирана, Украины и России", – отметил президент Ассоциации танца Азербайджана, заместитель председателя Союза молодежи Азербайджана Азиз Азизов.
Конкурсный день начался с фестиваля, в котором приняли участие молодые коллективы из Баку, регионов страны, а также зарубежных стран. После торжественного вручения кубков и дипломов фестиваля, стартовал чемпионат.
В номинациях "болливуд", "ориенталь", "стилизованный фольклор", "этнический фольклор", "танцевальное шоу", "чирлидинг", "хип-хоп шоу", "хип-хоп батл" было предварительно зарегистрировано более 4500 участников. Соревнование длилось около 15 часов, победителям и призерам были вручены медали и почетные дипломы. В основную судейскую линейку вошли: Римма Мамедова, Ульвия Гасанова, Таир Эйнуллаев, Тамилла Алиева.
Список победителей:
Дебют:
Show Dance - Formation – baby - группа "Ayselin"
Show Dance - Small group – Child - группа "Ayselin"
Folk Style - Small group – baby - группа "Bakı Ritm"
Folk Style – Formation – Child - группа "Azad"
Folk Style - Formation – Juniors – группа "Azad"
Folk Style – Miniproduct – группа "Kamerton"
Folk Etnika - Small group - Juniors – группа "Kamerton"
Folk Etnika - Formation – Child - Jam SS
Show Dance:
Small group – baby– "Зирвя", Центр имени Чингиза Мустафаева
Formation – baby – "Зирвя", Центр имени Чингиза Мустафаева
Solo – Child – "The Legend"
Formation - Child – "Зирвя", Центр имени Чингиза Мустафаева
Formation - Juniors – "Siluet" ( Грузия)
Duet – Adults - "Sirdaş"
Modern:
Formation - Child – группа "Sənan" (Гянджа)
Duet – Adults - Jam SS
Hip-Hop:
Solo – Child – Jam SS
Small group – Child – Dreamer Children
Formation - Child – Трио Кямрана Мамедова
Belly Dance
Solo – Adults – Елена Султанова
Bollywood:
Solo – Child – ансамбль "Buta"
Duet – Child – ансамбль "Buta"
Solo – Adults – группа "Vəfa"
Duet – Adults – ансамбль "Buta"
Miniproduct - ансамбль "Buta"
Folk Style:
Duet – Baby – группа "Sənan" (Гянджа)
Small group – Baby – группа "Emil"
Formation – Baby – "Dəcəl Qızlar"
Production – Baby – группа "Alov & Dəcəl qızlar"
Solo - Child – "Graciya"
Duos - Child – группа "Naxış"
Small group – Child – "İnci Ramana"
Formation – Child – группа "Alov"
Production – Child – группа "İnci"
Solo - Juniors – группа "Asiman"
Small group – Juniors – группа "Sənan"(Гянджа")
Formation – Juniors – группа "İnci"
Production – Juniors – группа "Natiq"
Small group – Adults – "Азербайджанские ритмы"
Production – Adults – "Rustaveli" (Грузия)
Miniproduct - группа "İnci"
Folk Etnika:
Small group – Child – "Sülh Göyərcinləri"
Formation – Child – "Зирвя", Центр имени Чингиза Мустафаева
Production - Child – Lasha-Giorgi (Грузия)
Solo - Juniors – группа "Asiman"
Formation – Juniors – Didgori-1 (Грузия)
Production – Juniors – Nato (Грузия)
Duos – Adults – "Азербайджанские ритмы"
Production – Adults – Laprebi Erisioni (Грузия)
Production – Adults – Qartuli Fesvebi (Грузия)
(Автор: Вугар Иманов)