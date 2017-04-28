В Баку прошел 15-часовой нон-стоп марафон танца (ФОТО)

2017-04-28 15:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском дворце спорта состоялось грандиозное по своему размаху и количеству участников танцевальное событие - открытый чемпионат Азербайджана по танцам и черлидингу - 2017, организованный Союзом молодежи Азербайджана (СМА), Ассоциацией танца Азербайджана и Союзом черлидинга Азербайджана, сообщили Trend Life организаторы.

7154 участника за один день выступили в фестивальной и конкурсной программах перед членами жюри. Конкурсная программа была разделена на профессиональные и дебютные выступления.

"В этом году чемпионат Азербайджана выдался очень насыщенным. Помимо зарегистрированных коллективов из столицы и регионов Азербайджана, а также из ближнего зарубежья, прибыли и те, кто прошел регистрацию в последний момент. Количество участников выросло до семи тысяч и перешло эту черту - и это в 11 направлениях, 66 номинациях и 5 возрастных категориях. Просто небывалый размах! Я очень рад, что наша организаторская команда справилась. Очень порадовали своими интересными выступлениями гости из Грузии, Ирана, Украины и России", – отметил президент Ассоциации танца Азербайджана, заместитель председателя Союза молодежи Азербайджана Азиз Азизов.

Конкурсный день начался с фестиваля, в котором приняли участие молодые коллективы из Баку, регионов страны, а также зарубежных стран. После торжественного вручения кубков и дипломов фестиваля, стартовал чемпионат.

В номинациях "болливуд", "ориенталь", "стилизованный фольклор", "этнический фольклор", "танцевальное шоу", "чирлидинг", "хип-хоп шоу", "хип-хоп батл" было предварительно зарегистрировано более 4500 участников. Соревнование длилось около 15 часов, победителям и призерам были вручены медали и почетные дипломы. В основную судейскую линейку вошли: Римма Мамедова, Ульвия Гасанова, Таир Эйнуллаев, Тамилла Алиева.

Список победителей:

Дебют:

Show Dance - Formation – baby - группа "Ayselin"

Show Dance - Small group – Child - группа "Ayselin"

Folk Style - Small group – baby - группа "Bakı Ritm"

Folk Style – Formation – Child - группа "Azad"

Folk Style - Formation – Juniors – группа "Azad"

Folk Style – Miniproduct – группа "Kamerton"

Folk Etnika - Small group - Juniors – группа "Kamerton"

Folk Etnika - Formation – Child - Jam SS



Show Dance:

Small group – baby– "Зирвя", Центр имени Чингиза Мустафаева

Formation – baby – "Зирвя", Центр имени Чингиза Мустафаева

Solo – Child – "The Legend"

Formation - Child – "Зирвя", Центр имени Чингиза Мустафаева

Formation - Juniors – "Siluet" ( Грузия)

Duet – Adults - "Sirdaş"



Modern:

Formation - Child – группа "Sənan" (Гянджа)

Duet – Adults - Jam SS



Hip-Hop:

Solo – Child – Jam SS

Small group – Child – Dreamer Children

Formation - Child – Трио Кямрана Мамедова

Belly Dance

Solo – Adults – Елена Султанова

Bollywood:

Solo – Child – ансамбль "Buta"

Duet – Child – ансамбль "Buta"

Solo – Adults – группа "Vəfa"

Duet – Adults – ансамбль "Buta"

Miniproduct - ансамбль "Buta"



Folk Style:

Duet – Baby – группа "Sənan" (Гянджа)

Small group – Baby – группа "Emil"

Formation – Baby – "Dəcəl Qızlar"

Production – Baby – группа "Alov & Dəcəl qızlar"

Solo - Child – "Graciya"

Duos - Child – группа "Naxış"

Small group – Child – "İnci Ramana"

Formation – Child – группа "Alov"

Production – Child – группа "İnci"

Solo - Juniors – группа "Asiman"

Small group – Juniors – группа "Sənan"(Гянджа")

Formation – Juniors – группа "İnci"

Production – Juniors – группа "Natiq"

Small group – Adults – "Азербайджанские ритмы"

Production – Adults – "Rustaveli" (Грузия)

Miniproduct - группа "İnci"



Folk Etnika:

Small group – Child – "Sülh Göyərcinləri"

Formation – Child – "Зирвя", Центр имени Чингиза Мустафаева

Production - Child – Lasha-Giorgi (Грузия)

Solo - Juniors – группа "Asiman"

Formation – Juniors – Didgori-1 (Грузия)

Production – Juniors – Nato (Грузия)

Duos – Adults – "Азербайджанские ритмы"

Production – Adults – Laprebi Erisioni (Грузия)

Production – Adults – Qartuli Fesvebi (Грузия)

(Автор: Вугар Иманов)