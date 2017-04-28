Германия призвала ЕС не останавливать переговоры с Турцией

2017-04-28 16:04 | www.oxu.az | 3

Германия призвала другие страны Евросоюза не прекращать переговоры с Турцией о вступлении в сообщество из-за ситуации с референдумом.

Как передаёт Oxu.Az со ссылкой на The Local, министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что правительство Германии категорически против прекращения переговоров о вступлении Турции ЕС.

По его словам, это было бы совершенно неверным шагом.

«Из НАТО мы не исключили Турцию даже во времена военной диктатуры», - отметил он.

Ранее ЕС призвал руководство Турции провести расследование нарушений в ходе конституционного референдума.