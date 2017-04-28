Посол Венгрии: шопинг-фестиваль проходит весьма красочно и весело

2017-04-28 15:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки высоко оценивает проводимый в Баку шопинг-фестиваль. Об этом он сообщил на страницах официального сайта фестиваля www.bakushopfest.com.

По словам посла, мероприятие организовано хорошо и проходит красочно, весело, с интересной программой.

При этом дипломат посетовал, что из-за загруженности графика сам не смог принять участие в шопинг-фестивале. Однако он отметил, что из Венгрии в Азербайджан с каждым годом приезжает больше туристов, которые приезжают на различные мероприятия, в том числе и на шопинг-фестиваль.

Ежегодный Бакинский шопинг-фестиваль проходит в этом году в Баку с 10 апреля по 10 мая. Следующий фестиваль будет проведен в октябре этого года. Согласно Указу и директиве Президента Азербайджана Ильхама Алиева от первого сентября 2016 года, в Стратегической дорожной карте по развитию специализированной туристической промышленности ежегодное проведение и организация торговых фестивалей поручается Бюро Конгрессов при Министерстве культуры и туризма Азербайджана.