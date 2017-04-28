Лишь 5% кредитов в ликвидируемом Bank Standard являются активными - KPMG

2017-04-28 15:49 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Согласно подсчетам аудиторской компании KPMG, процентные доходы по кредитам, выданным Bank Standard до ликвидации, составят около 112 миллионов манатов, сказал в пятницу на заседании Комитета кредиторов банка исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов.

По его словам, на конец марта 2017 года кредитный портфель банка составляет 747,4 миллиона манатов, из которых активными являются только 40,5 миллиона манатов.

Джавадов напомнил, что KPMG привлечена для оказания помощи в ликвидации Bank Standard.

Новость обновляется