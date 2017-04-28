Неработающие кредиты Bank Standard составляют 707 млн. манатов

2017-04-28 15:56 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов Азад Джавадов на первом заседании кредиторского комитета банка.

«Объем работающих кредитов Bank Standard составляет 40,5 млн. манатов, из них 33,3 млн. манатов – обеспеченные кредиты. Неработающие кредиты равны 707 млн. манатов. Из них 271,2 млн. манатов – обеспеченные кредиты. В целом, доля необеспеченных кредитов равна 442,9 млн. манатов».

В соответствии с заключениями аудиторской компании KPMG, ликвидные средства от кредитов предположительно составят 112,3 млн. манатов.