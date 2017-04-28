Азербайджанские военные открыли огонь из гаубиц – ФОТО

2017-04-28 16:12 | www.oxu.az | 2

Согласно плану боевой подготовки на текущий год, в учебном центре артиллерии для курсантов, обучающихся на 4-ом курсе Азербайджанского Высшего военного училища имени Гейдара Алиева, проведены практические занятия с боевыми стрельбами по предмету «Стрельба и управление огнем артиллерии».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, основной целью занятий являлась проверка практического применения на полигонах и в условиях, приближенных к боевым, знаний и навыков, полученных во время занятий по специальной подготовке, проведенных в период обучения.

Произведя стрельбы из 122-миллиметровых гаубиц Д-30, курсанты выполнили нормативные упражнения по уничтожению движущихся и неподвижных целей на разных расстояниях.

В ходе учений, в условиях, максимально приближенных к боевым, были высоко оценены боевые и морально-психологические качества личного состава.

З.Г.

