Посол КНР прочел лекцию в БГУ (ФОТО)

2017-04-28 15:51 | www.trend.az | 4

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики (КНР) в Азербайджане Вэй Цзинхуа прочел лекцию студентам факультета востоковедения Бакинского государственного университета (БГУ). Темой выступления посла была состояние и перспективы развития отношений между КНР и Азербайджаном. Вначале выступил помощник ректора БГУ по общим вопросам, профессор Исмаил Алиев, который информировал студентов о КНР, одним из первых в мире признавших независимость Азербайджана.

На мероприятии также выступил заведующий кафедрой дальневосточных языков и литературы факультета востоковедения вуза, содиректор Института Конфуция с азербайджанской стороны Октай Джалилбейли.

Посол Вэй Цзинхуа ответил на многочисленные вопросы студентов, гость остался доволен тем, что многие из них говорили с ним на его родном языке.