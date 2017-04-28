Российская гимнастка рассчитывает выступить достойно в финале Кубка мира в Баку

2017-04-28 15:54 | www.trend.az | 2

БАКУ/ Trend/ - Я рассчитываю выступить достойно и хорошо в финале Кубка мира по художественной гимнастике в Баку, сообщила Trend в пятницу российская гимнастка Арина Аверина.

"Я оцениваю свое выступление в квалификационном раунде на четверку. Не все сделала, так как планировала. Есть над, чем работать. Я думаю, что сегодня с обручем выступила лучше, чем с мячом", - сказала гимнастка.

Аверина отметила, что она в первый раз выступает в Баку и

поддержка зрителей ей очень помогает и подбадривает.

В пятницу стартовал первый день соревнований Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.



В первый день пройдут квалификационные соревнования по индивидуальным выступлениям гимнасток в упражнениях с обручем и мячом, а также по групповым выступлениям с пятью обручами.



Азербайджан на соревнованиях представят Жаля Пириева и Зохра Агамирова, а также сборная по групповым упражнениям в составе Сияны Василевой, Александры Платоновой, Дианы Доман, Зейнеб Челеп и Айшан Байрамовой.



На соревнованиях участвуют 94 гимнастки из 21 страны. 37 гимнасток выступают в индивидуальной программе, а 57 принимают участие в составе 10 групповых команд.



Согласно результатам квалификации, в первые два дня соревнований определятся победители в многоборье и финалистки по отдельным предметам, как среди гимнасток в индивидуальной программе, так и среди групповых команд. А финалы будут проводиться в последний день турнира. В течение трехдневных соревнований зрители получат возможность наблюдать за выступлениями как знаменитых гимнасток Азербайджана, так и многих известных спортсменок из стран ближнего и дальнего зарубежья.



Также на соревнованиях принимают участие - Александра Солдатова (Россия) – двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы; Зеликман Николь (Израиль) - бронзовая медалистка Чемпионата Европы Команды в групповых упражнениях: Россия – чемпионки Олимпийских игр; Испания – серебряные призеры Олимпийских игр; Болгария – бронзовые призеры Олимпийских игр; Беларусь - бронзовые призеры Чемпионата мира.



Соревнования завершатся грандиозным гала-концертом.



(Автор: Ляман Зейналова)