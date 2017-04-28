В России ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять детей

2017-04-28 16:20 | www.oxu.az | 2

Российским ВИЧ-инфицированным могут разрешить усыновлять детей или брать их под опеку. Это один из наиболее либеральных пунктов плана мероприятий по реализации госстратегии по борьбе с распространением ВИЧ в РФ, о принятии которого неоднократно ранее просили пациентские и общественные организации.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на kommersant.ru, документ подписан премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. План также предполагает введение «мер ответственности» за призывы отказываться от медицинского освидетельствования на ВИЧ.

Еще весной 2015 года глава Федерального центра СПИД Вадим Покровский предупредил, что Россия оказалась на пороге «национальной катастрофы» и эпидемии ВИЧ-инфекции. Через несколько месяцев премьер Дмитрий Медведев потребовал от правительства к апрелю 2016 года представить стратегию борьбы с ВИЧ. Документ был утвержден в октябре 2016 года, его основным постулатом стало, в частности, необходимость информирования населения о заболевании, выявление носителей ВИЧ и обеспечение их антиретровирусной терапией, участие НКО в работе с группами риска. Однако документ, как обращали внимание эксперты и подтверждали в Минздраве, носил «декларативный характер»: конкретные меры должны были быть прописаны в плане реализации стратегии.

К первому полугодию 2018 года предполагается усовершенствовать систему эпидемиологического контроля за распространением ВИЧ, в том числе в учреждениях уголовно-исполнительной системы. «Идея проста: и для туберкулеза, и для ВИЧ-инфекции одним из источников являются уголовно-исправительные учреждения, притом что процесс выявления этих людей там идет сложно», - отметил источник «Коммерсанта».

Затронута и тема ВИЧ-диссидентства — популярного антинаучного течения, отрицающего существование этой инфекции. К третьему кварталу 2018 года должен быть разработан федеральный закон, предусматривающий внесение изменений в законодательство «в части установления запрета на распространение информации, призывающей к отказу от медосвидетельствования для выявления и лечения ВИЧ, и мер ответственности за ее распространение».

Одной из наиболее либеральных новаций, которые предусматривает план, станет «внесение изменений в перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка и принять его под опеку, взять в приемную или патронатную семью». «В документе предусматривается, что ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять детей, - объяснил «Ъ» источник, знакомый с ходом обсуждения плана мероприятий. - Во-первых, это возможно, если человек принимает терапию. Кроме того, есть дети-отказники с ВИЧ-инфекцией. Почему же ВИЧ-инфицированный не может усыновить такого ребенка?». Судя по документу, соответствующие изменения в нормативные акты должны быть внесены не позднее второго квартала 2018 года.

С.С.

