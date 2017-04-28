Стала известна сумма долга «Bank Standard» – ОБНОВЛЕНО

2017-04-28 16:26 | www.oxu.az | 2

Общая стоимость имущества закрывшегося «Bank Standard» составляет 46 миллионов манатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Fins.az, об этом заявил исполнительный директор Фонда страхования вкладов Азад Джавадов.

Председатель Фонда также заявил, что «Bank Standard» выдал в общей сложности 24 тыс. 26 кредитов:

«Их общая сумма составляет 747 млн манатов. Объем работающих кредитов составляет 40 млн манатов, а нерабочих кредитов – 707 млн манатов.

15:44

У «Bank Standard» имеется долг в 1,2 миллиарда маната.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Fins.az, об этом заявил исполнительный директор Фонда страхования вкладов Азад Джавадов.

А.Джавадов заявил, что в Комитет кредиторов банка было избрано 20 крупнейших кредиторов:

«Но у банка почти 150 тыс. кредиторов. Мы не можем всех их пригласить. К нам присоединились их представители. В следующих заседаниях сможет принять участие каждый».

У.А.

