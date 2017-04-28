Госбюджет Азербайджана в I квартале исполнен с дефицитом в 2% от ВВП (версия 2)

2017-04-28 16:01 | www.trend.az | 2

Первая версия опубликована в 12.58

БАКУ /Trend/ - Доходы государственного бюджета Азербайджана в первом квартале 2017 года составили 3591,5 миллиона манатов против прогноза в 3 473 миллиона манатов, что означает перевыполнение прогнозных показателей на 3,4 процента. Об этом говорится в информации об исполнении бюджетных показателей, распространенном в пятницу министерством финансов страны.

Расходы госбюджета в отчетном периоде были на уровне 3912,7 миллиона манатов (при исполнении прогноза на 95,5 процента). Дефицит госбюджета составил 321,2 миллиона манатов или 2,1 процента от ВВП.

В структуре бюджетных доходов поступления по линии министерства по налогам составили 1420,8 миллиона манатов, что на 3,8 процента больше прогноза. Из этих средств 67,2 процента (954,2 миллиона манатов) пришлись на долю ненефтяного сектора.

По линии Государственного таможенного комитета в бюджет поступили 571 миллион манатов, что на 17,5 процента больше прогноза и на 37 процентов (154,1 миллиона манатов) выше показателя первого квартала прошлого года.

Кроме того, в январе-марте 2017 года в государственный бюджет поступило 62,6 миллиона манатов от платных услуг, оказываемых бюджетными организациями, 12,1 миллиона манатов - от других поступлений.

Трансферты из Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) в казну составили 1525 миллионов манатов.

В течение трех месяцев 2017 года 41,8 процента (1635,7 миллиона манатов) расходов госбюджета были социального назначения, что на 14,6 процента или 209 миллионов манатов больше аналогичного показателя 2016 года.

Как отмечается в сообщении, эти средства были направлены в фонд оплаты труда, на выплату стипендий и социальных пособий, на покупку лекарств и продовольствия. Расходы на строительство и реконструкцию объектов в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, спорта и других объектов социально-культурного и бытового назначения составили 216,8 миллиона манатов, строительство и реконструкцию инфраструктуры в сфере энерго-, газо- и водоснабжения, коммунального хозяйства, мелиорации и в других сферах - 676,1 миллиона манатов, в том числе на финансирование инвестиционных расходов в Нахчыванской Автономной республике из расходов на капвложения в госбюджете выделено 22,2 миллиона манатов.

В течение трех месяцев все обязательства, принятые органами казначейства по заявкам бюджетных организаций, исполнены полностью и своевременно.

Расходы сводного бюджета по итогам января-марта составили 6752,7 миллиона манатов, доходы - 5649,6 миллиона манатов. При этом дефицит сводного бюджета составил 1103,1 миллиона манатов.

Официальный курс на 28 апреля составляет 1,7025 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)