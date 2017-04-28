Получаю удовольствие от участия на Кубке мира в Баку - медалистка Чемпионата Европы

2017-04-28 16:15 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend/ - Я получаю удовольствие от участия со своей программой в Баку, сказала журналистам в пятницу израильская гимнастка, бронзовая медалистка Чемпионата Европы Николь Зеликман.



Израильская гимнастка сегодня выступила в квалификационном раунде индивидуальных упражнений с мячом и обручем на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку и вышла в финал в упражнениях с обручем.



"Я очень довольна своим выступлением с обручем. А с мячом я могла бы выступить лучше",- отметила гимнастка.

В пятницу стартовал первый день соревнований Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.



Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.



В первый день пройдут квалификационные соревнования по индивидуальным выступлениям гимнасток в упражнениях с обручем и мячом а также по групповым выступлениям с пятью обручами.



Азербайджан на соревнованиях представят Жаля Пириева и Зохра Агамирова, а также сборная по групповым упражнениям в составе Сияны Василевой, Александры Платоновой, Дианы Доман, Зейнеб Челеп и Айшан Байрамовой.



На соревнованиях участвуют 94 гимнастки из 21 страны. 37 гимнасток выступают в индивидуальной программе, а 57 принимают участие в составе 10 групповых команд.



Согласно результатам квалификации, в первые два дня соревнований определятся победители в многоборье и финалистки по отдельным предметам, как среди гимнасток в индивидуальной программе, так и среди групповых команд. А финалы будут проводиться в последний день турнира. В течение трехдневных соревнований зрители получат возможность наблюдать за выступлениями как знаменитых гимнасток Азербайджана, так и многих известных спортсменок из стран ближнего и дальнего зарубежья.



Также на соревнованиях принимают участие - Александра Солдатова (Россия) – двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы; Зеликман Николь (Израиль) - бронзовая медалистка Чемпионата Европы Команды в групповых упражнениях: Россия – чемпионки Олимпийских игр; Испания – серебряные призеры Олимпийских игр; Болгария – бронзовые призеры Олимпийских игр; Беларусь - бронзовые призеры Чемпионата мира.



Соревнования завершатся грандиозным гала-концертом.



(Автор: Ляман Зейналова)