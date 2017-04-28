Ребенок прокатился по улицам Новороссийска на тонированной «шестерке» – ВИДЕО

2017-04-28 16:32 | www.oxu.az | 2

В сети появилось видео, на котором мальчик 10-12 лет разъезжает по улицам Новороссийска на зеленой «шестерке».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, многие обратили внимание на плачевное техническое состояние машины — в частности, у нее отсутствовали фары.

По информации местного новостного портала «Наша газета», юного водителя заметили на улице Сипягина.

«Рядом с мальчиком на сидении никого не было, пассажиров сзади из-за тонированных стекол машины, к сожалению, было не видно. Скорей всего, малец оказался за рулем впервые», - рассказал один из очевидцев.

Имя юного автолюбителя местным СМИ узнать не удалось.

С.С.

