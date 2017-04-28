ВС Турции нанесли ответные удары по позициям террористов в Сирии

2017-04-28 16:25 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - ВС Турции нанесли ответные удары по позициям террористов из организации Демократический союз (PYD) на севере Сирии, говорится в сообщении Генштаба турецких вооруженных сил.

В результате ответных ударов турецких ВС обезврежено 11 террористов PYD.

Отмечается что, обезвреженные члены PYD находясь на территории Сирии обстреляли из гранатометов блокпост в турецкой провинции Урфа.

Напомним, что 26 апреля ВС Турции также нанесли ответные артиллерийские удары по позициям PYD, после минометного обстрела двух военных постов в турецкой провинции Хатай, с территории Сирии.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

(Автор: Орхан Гулузаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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