Центральный банк сократил предложение для депозитного аукциона на 100 млн. манатов

2017-04-28 16:25 | www.apa.az | 2

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 1 мая проведет очередной депозитный аукцион для банков с целью привлечь 150 млн. манатов сроком на 14 дней.

Как передает АПА-Экономикс, процентный коридор по привлекаемым средствам определен в 12,01%-14,99%. Аукцион состоится на платформе Bloomberg.

ЦБА сегодня привлек на депозитном аукционе 350 млн. манатов против анонсированных 250 млн. манатов. Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным по итогам аукциона, составила 13,53%.