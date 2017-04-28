В Ени Ясамале массово продают квартиры

2017-04-28 16:38 | www.oxu.az | 3

В Ени Ясамале дома массово выставляют на продажу. Речь идет о территориях возле кольцевой дороги до дома торжеств «Qismət».

Как передает Oxu.Az, об этом Fins.az сообщил эксперт по недвижимости Вагиф Гусейнов.

По его словам, за последние 2-3 месяца число объявлений о продаже домов на этой территории стремительно растет:

«Каждый день размещается минимум 2-3 объявления о продаже жилья в этом районе Баку. Для рынка недвижимости это достаточно большая цифра. Большинство выставляемых на продажу квартир – 2-3-комнатные. В продаваемых квартирах практически никто не проживает. Видно, квартиры на этой территории в свое время купили в качестве дополнительного жилья из-за низкой цены.

Теперь, когда доллар подешевел к манату, владельцы квартир хотят продать квартиры и на эти деньги закупить доллары, чтобы заработать больше через несколько месяцев. Курс в 1,68 маната в настоящее время является самым выгодным для покупки долларов. Велика вероятность того, что доллар вновь подорожает».

В.Гусейнов также назвал другую причину «размножения» объявлений о продаже жилья:

«В некоторых местах Баку дома попали под план, начинаются работы по сносу. Граждане полагают, что в такой ситуации спрос на жилье на рынке вырастет, и дома будет легче продать. Это неправильное суждение. Сейчас на рынке жилья продолжается застой, покупателей мало».

Что касается цен на жилье в Баку в настоящий момент, то эксперт отметил, что на рынке недвижимости серьезного изменения цен пока нет.

У.А.

