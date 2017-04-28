Лишь 5% кредитов в ликвидируемом Bank Standard являются активными - KPMG (версия 2)

2017-04-28 16:36 | www.trend.az | 2

Первая версия опубликована в 15.49

БАКУ /Trend/ - Согласно подсчетам аудиторской компании KPMG, процентные доходы по кредитам, выданным Bank Standard до ликвидации, составят около 112 миллионов манатов, сказал в пятницу исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов в ходе первого заседания Комитета кредиторов банка.

По его словам, на конец марта 2017 года кредитный портфель банка составляет 747,4 миллиона манатов, из которых активными являются только 40,5 миллиона манатов.

При этом, из общего объёма кредитного портфеля займы на 442,9 миллиона манатов являются необеспеченными кредитами.

Обязательства Bank Standard перед ADIF составляют 442,9 миллиона манатов, а требования необеспеченных кредиторов - 581,7 миллиона манатов.

Отметим, что KPMG привлечена для оказания помощи в ликвидации Bank Standard.

В состав комитета вошли девять физических лиц, Национальный фонд поддержки предпринимательства, университет «Хазар», общественное объединение «Центр защиты прав азербайджанской молодежи», а также компании Azercell Telecom, SOCAR Cape, SOCAR Marketing, Standard Insurance, GESCO, лизинговая компания UniLeazing, страховая компания Qala Life и небанковская кредитная организация FINCA Azerbaijan.

В ходе заседания директор Центра развития Университета "Хазар" Разин Исаева избрана секретарем Комитета кредиторов Bank Standard.

Лицензия Bank Standard была отозвана первого октября 2016 года, а четвертого октября банк объявили банкротом. С этого периода вкладчики банка получили компенсации на 436,6 миллиона манатов.

Официальный курс на 28 апреля составляет 1,7025 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)