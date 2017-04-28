Азад Рагимов: Проводимый в Баку Кубок мира сыграет важную роль в развитии и пропаганде художественной гимнастики в Азербайджане

2017-04-28 16:45 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Проводимый в Баку Кубок мира сыграет важную роль в развитии и пропаганде художественной гимнастики в Азербайджане. Об этом министр молодежи и спорта Азад Рагимов сказал в пятницу, выступая на церемонии открытия Кубка мира по художественной гимнастике.

«Искренне приветствую на азербайджанской земле и передаю наилучшие пожелания всем участникам организованного сегодня в нашей стране очередного престижного соревнования - Кубка мира по художественной гимнастике. В первую очередь хочу отметить, что в этом году за короткий период мы пережили волнение Кубков мира по батуту, тамблингу и спортивной гимнастике, а сегодня стартуют соревнования Кубка мира по художественной гимнастике», - сказал Рагимов.

По его словам, Азербайджан более 25 лет существует как независимое государство. За этот период Азербайджан проявил себя на спортивной карте мира в полную силу, именно в период независимости стал говорить свое слово и превратился в признанную в мире спортивную страну.

«Особо хочу отметить, что за короткое время спорт достиг в нашей республике высокого уровня развития, что в первую очередь связано с высокой государственной заботой об этой сфере. Азербайджан, как развивающееся государство, смог достичь больших успехов в спортивной сфере. Среди них особое место занимает создание новой спортивной инфраструктуры. Эта программа, в свое время созданная по инициативе Национального олимпийского комитета под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, охватила всю страну. В стране функционирует более 40 Олимпийских спорткомплексов. То есть, новые спортивные сооружения обеспечивают необходимые условия и для организации соревнований международного уровня. Поэтому стало уже традицией организация в стране международных спортивных соревнований», - сказал министр.

По его словам, число соревнований международного уровня, организованных в Азербайджане за прошедший период, уже исчисляется сотнями и из года в год растет.

«Безусловно, проводимые в стране многочисленные международные соревнования еще раз доказывают, что Азербайджан – спортивная страна. Эта сфера в нашей стране всегда была окружена всесторонним вниманием и заботой государства. Естественно, что такой подъем азербайджанского спорта вызывает интерес у мировой общественности. Спорт – это не только одно из средств, поддерживающих дружбу, братство, взаимопонимание между народами, он также пропагандирует справедливую борьбу, здоровый образ жизни, играет важную роль в физическом и духовном воспитании человека. С этой точки зрения организация и проведение спортивных соревнований международного уровня имеют исключительное значение», - сказал Рагимов.

Министр подчеркнул, что проведенные в стране на высоком уровне с организационной точки зрения первые Европейские игры, Всемирная шахматная олимпиада, Чемпионат Европы по футболу среди 17-летних, соревнования Гран-при Европы Формула 1, чемпионаты мира и Европы и другие международные турниры не только раскрывают перспективы Азербайджана в этой сфере, но и имеют большое значение с точки зрения популяризации и пропаганды Азербайджана на международной арене.

«Несмотря на то, что прошло определенное время с проведения этих соревнований в нашей стране, спортивная общественность делится воспоминаниями, а международные спортивные структуры, основываясь на таких высоких показателях, систематически доверяют Азербайджану проведение спортивных соревнований. Чтобы оправдать это доверие, мы при особом внимании и под руководством главы государства, президента Национального олимпийского комитета Ильхама Алиева стараемся достойно справиться с поставленными перед нами задачами. Доказательством тому стало проведение в нашей стране в 2017 году IV Игр исламской солидарности. Уверен, что мы добьемся, чтобы и эти соревнования были проведены на высоком уровне», - сказал Азад Рагимов.

Министр молодежи и спорта добавил, что художественная гимнастика - любимый, собирающий большую зрительскую аудиторию вид спорта в мире, в том числе в Азербайджане.

«Особо хочу отметить, что после того, как Первая леди Азербайджана Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева была избрана президентом Федерации гимнастики Азербайджана, внимание и интерес к гимнастическим видам спорта, в том числе к художественной гимнастике, заметно вырос, и все мероприятия организуются на высоком уровне, превращаясь в спортивный праздник. Убежден, что и это соревнование сыграет важную роль в повышении спортивного мастерства наших спортсменов, дальнейшем росте интереса к этому виду спорта и дальнейшем развитии этого вида гимнастики», - сказал министр.

"Пользуясь возможностью, от имени спортивной общественности хочу выразить глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Мехрибан Алиевой за внимание и заботу об азербайджанском спорте. Выражаю признательность руководству Международной федерации гимнастики за оказанное доверие в проведении в нашей республике такого престижного соревнования», - сказал Азад Рагимов.

По его словам, это соревнование, в котором участвуют спортсмены из 20 стран мира, несомненно, сыграет важную роль в развитии и пропаганде художественной гимнастики в Азербайджане, создаст благоприятные условия для накопления опыта спортсменами.

«Уверен, что и зрители, и болельщики, пришедшие посмотреть соревнования, запомнят это мероприятие как незабываемое событие. Еще раз приветствую участников Кубка мира на древней азербайджанской земле и желаю каждому спортсмену вести достойную борьбу и одержать победу», - сказал министр.

(Текст: Кямаля Сеидова)