«Евровидение-2017»: Ставки и шансы Азербайджана

2017-04-28 16:48 | www.oxu.az | 2

Журналисты и фанаты Евровидения 2017 называют Азербайджан среди лидеров этого года.

Как передает Oxu.Az, 9 мая певица и музыкант Dihaj с песней «Skeletons» представит Азербайджан в первом полуфинале Евровидения 2017.

По результатам голосования популярного евровизионного сайта oikotimes.com, в котором приняло участие более 7,5 тысяч уникальных пользователей, Азербайджан входит в ТОП-3 стран, которые попадают в финал конкурса по итогу первого полуфинала.

В голосовании фанатов конкурса сайта wiwiblogs.com, в котором приняло участие 26 тысяч человек, Dihaj входит в ТОП-5 участников первого полуфинала. В опросе этого же сайта, фаны также высоко оценили и оригинальный видеоклип на песню «Skeletons», включив его в пятерку лучших клипов 42 стран участниц конкурса. По совокупности всех ставок букмекеров в финале конкурса Азербайджану предсказывают место в первой десятке.

Dihaj уже прибыла в Киев для первой официальной репетиции на сцене Евровидения, которая состоится 30 апреля.

Э.А.

