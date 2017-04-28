Спрос на очередном депозитном аукционе снизится на 100 миллионов манатов

2017-04-28 16:52 | www.oxu.az | 2

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 1 мая проведет очередной депозитный аукцион для банков с целью привлечь 150 млн манатов сроком на 14 дней.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, процентный коридор по привлекаемым средствам определен в 12,01%-14,99%. Аукцион состоится на платформе Bloomberg.

ЦБА сегодня привлек на депозитном аукционе 350 млн манатов против анонсированных 250 млн манатов. Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным по итогам аукциона, составила 13,53%.

У.А.

