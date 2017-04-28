Бахрам Багирзаде стал лауреатом фотоконкурса "National Geographic Россия" (ФОТО)

2017-04-28 16:46 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В апреле 2017 года известный журнал «National Geographic Россия» проводил фотоконкурс «Город в фокусе», в котором приняли участие пять фотографий Бахрама Багирзаде, сообщил Trend Life автор работ.

Из пяти присланных работ, жюри отобрало три его фотографии: «Баку – город контрастов», «Время не ждет» и «Наследие», которые были опубликованы на сайте «National Geographic Россия», и по итогам конкурса Бахрам Багирзаде занял второе место.

Бахрам Багирзаде - заслуженный артист Азербайджана, легендарный КВН-щик из команды "Парни из Баку", член Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, Наблюдательного Совета футбольного клуба "Нефтчи", писатель, актер и режиссер.

(Автор: Вугар Иманов)