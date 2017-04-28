Хадиджа Зейналова рассказала об открытии в Турции Дома композитора Гара Гараева (ФОТО)

2017-04-28 16:58 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский композитор и музыковед Хадиджа Зейналова приняла участие в мероприятии "Женщины-композиторы тюркского мира", которое прошло в Анкаре (Турция), сообщили Trend Life сама Зейналова.

В мероприятии, которое было организовано ТЮРКСОЙ, приняли участие женщины-композиторы Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Башкортостана (Россия) и Татарстана (Россия).

По словам Хадиджи Зейналовой, мероприятие состояло из трех частей – встреча женщин-композиторов с генеральным секретарем ТЮРКСОЙ Дюсеном Касеиновым, открытие творческих домов в городе Болу, которые названы в честь композиторов-корифеев тюркского мира, а также концертная программа.

"Я имела честь принять участие в открытии Дома выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева. Влияние творчества Гара Гараева на меня как композитора в течение всей моей профессиональной карьеры было огромным. Я, как выпускница класса профессора Хайяма Мирзазаде, который в свою очередь был студентом и другом Гага Гараева, испытала чувство огромной гордости и чести, представив нашу страну и приняв участие в открытии Дома гениального композитора. Более того, сын Гара Гараева, профессор Московской консерватории имени П.И. Чайковского, Фарадж Караев, был моим руководителем во время моей докторантуры в Германии", - отметила Зейналова.

В ходе концертной программы в исполнении Башкентского академического оркестра под руководством дирижера Эртуга Коркмаза, прозвучало произведение азербайджанского композитора для струнного оркестра "Pastorale". Сочинение "Pastorale" состоит из 5 частей – "Мысли", "Рассказ", "Капли дождя", "Прогулка", "Танец".

Хадиджа Зейналова - выпускница Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Детмольдской консерватории и Университета Падерборн в Германии. Она является членом Союза композиторов Азербайджана (с 1999 года, доктором философии и доцентом Университета Падерборн и Музыкальной академии Детмольда).

Произведения Хадиджи Зейналовой исполнялись на фестивалях и концертах современной музыки в Азербайджане, Германии, Швейцарии, Австрии, Великобритании, Италии, Турции, Омане, Франции, Венгрии и других странах.

(Автор: Джани Бабаева)