В Баку прошла церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике (ФОТО)

2017-04-28 17:06 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики прошла церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике.

Церемония была посвящена пути чемпиона.

На церемонии открытии гости смогли увидеть красочную композицию под названием "Давайте смотреть на чемпионов и станем чемпионами" с великолепными хореографическими номерами.

В композиции участвовали спортсмены разных возрастов, представляющие художественную гимнастику, акробатику и аэробику.

В пятницу стартовал первый день соревнований Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.

Первый день стартовал с квалификационных соревнований по индивидуальным выступлениям гимнасток в упражнениях с обручем и мячом, а также по групповым упражнениям с пятью обручами.

Азербайджан на соревнованиях представят Жаля Пириева и Зохра Агамирова, а также сборная по групповым упражнениям в составе Сияны Василевой, Александры Платоновой, Дианы Доман, Зейнеб Челеп и Айшан Байрамовой.

На соревнованиях участвуют 94 гимнастки из 21 страны. 37 спортсменки выступают в индивидуальной программе, а 57 гимнасток принимают участие в составе 10 групповых команд.



Согласно результатам квалификации, в первые два днясоревнований определятся победители в многоборье и финалистки по отдельным предметам, как среди гимнасток в индивидуальной программе, так и среди групповых команд. А финалы будут проводиться в последний день турнира. В течение трехдневных соревнований зрители получат возможность наблюдать за выступлениями как знаменитых гимнасток Азербайджана, так и многих известных спортсменок из стран ближнего и дальнего зарубежья.



Также на соревнованиях принимают участие - Александра Солдатова (Россия) – двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы; Зеликман Николь (Израиль) - бронзовая медалистка Чемпионата Европы Команды в групповых упражнениях: Россия – чемпионки Олимпийских игр; Испания – серебряные призеры Олимпийских игр; Болгария – бронзовые призеры Олимпийских игр; Беларусь - бронзовые призеры Чемпионата мира.



Соревнования завершатся грандиозным гала-концертом.

(Автор: Максим Цурков)