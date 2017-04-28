Президент Монголии направил письмо главе Азербайджанского государства

2017-04-28 17:14 | www.apa.az | 2

Президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с годовщиной установления дипломатических отношений между странами.

Как сообщает АПА, в письме Ц.Элбэгдоржа говорится: «Передаю Вам искренние поздравления в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Монголией и Азербайджаном. Уверен, что дружественные связи и сотрудничество между Монголией и Азербайджаном будут расширяться не только на двустороннем, но и на международном и региональном уровнях. Господин президент, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, дружественному азербайджанскому народу процветания».