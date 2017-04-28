В Азербайджане доллар продолжит дешеветь – ПРОГНОЗ

2017-04-28 17:06 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане продолжится процесс падения стоимости доллара.

Как передает Oxu.Az, аналитическая группа Report полагает, что причина кроется в ожидаемом с мая росте цен на нефть на мировом рынке, усилении потока туристов в связи с международными мероприятиями в Баку и начале туристического сезона в целом, снижении спроса на доллар в результате жесткой монетарной политики.

Помимо этого, в настоящее время на валютном рынке наблюдается интересный парадокс. На последнем валютном аукционе Центробанка Азербайджана (ЦБА) официальный курс остался неизменным на уровне 1,7025 маната за доллар. Отмечается, что на аукционе принимали участие коммерческие банки:

«Тем не менее, на наличном валютном рынке многие банки продают валюту ниже официального курса. Этот процесс продолжается в течение нескольких недель. Совсем недавно некоторые коммерческие банки продавали доллары даже на 3% ниже официального курса. Иными словами, банки работают в убыток или вынуждены снижать наличный курс в связи с ожиданиями».

Аналитическая группа Report, проанализировав текущую ситуацию на валютном рынке, пришла к выводу, что банки ожидают снижения курса доллара в будущем:

«В летние месяцы прогнозируется снижение курса наличного доллара в среднем до 1,60 маната».

У.А.

