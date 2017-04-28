Беларусь и Словакия будут сотрудничать в области регулирования ядерной безопасности

2017-04-28 17:12 | www.trend.az | 2

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси и Комитет по атомному надзору Словакии подписали меморандум об обмене информацией и сотрудничестве в области государственного регулирования ядерной безопасности, передает корреспондент Белта.

Подписи под документом поставили министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко и председатель Комитета по атомному надзору Словакии Марта Жиакова в пятницу во время посещения атомной электростанции "Моховце".

Как пояснила корреспонденту БЕЛТА начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзора) Ольга Луговская, меморандум позволит обмениваться информацией в сфере регулирования, разработки нормативных документов, проведения инспекций и т.д. "Регулирующий орган Словакии достаточно опытный, в стране давно эксплуатируются атомные станции, сейчас идет строительство третьего и четвертого энергоблоков АЭС "Моховце", поэтому мы заинтересованы во взаимодействии. В рамках соглашения сотрудничество может идти по всему спектру направлений, касающихся регулирования", - отметила Ольга Луговская. Стороны смогут в том числе обмениваться информацией по организации аварийного реагирования в части регулирующих действий.

По словам Ольги Луговской, такого рода соглашения подписаны Беларусью с рядом стран, в том числе с Россией, Польшей, Украиной, Венгрией, Норвегией, Финляндией, Швецией.

Сегодня завершается двухдневный визит премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова в Словакию. 27 апреля премьер-министр провел переговоры с председателем правительства Словакии Робертом Фицо в формате "один на один" и в расширенном составе, принял участие в открытии Белорусско-словацкого делового форума, встретился с представителями крупных словацких компаний. Сегодня Андрей Кобяков возложил венок к мемориалу "Славин" в честь советских воинов, павших за освобождение Словакии от немецко-фашистских захватчиков. Руководитель правительства также в заключительный день визита посещает атомную электростанцию "Моховце", которая расположена между городами Нитра и Левице в районе деревни Моховце. В настоящее время на станции работают два энергоблока с реакторами ВВЭР-440, еще два энергоблока строятся.